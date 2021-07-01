Под ВР собрались националисты, протестующие против действий главы СНБО
Националисты пришли под здание Верховной Рады с дымовыми шашками – они выступают против действий главы СНБО Алексея Данилова и требуют отправить за решетку лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Как стало известно, протестующие предполагают, что глава СНБО
"симулирует судебное преследование
нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука", который сейчас находится под домашним арестом.
По мнению митингующих,
"Медведчук продолжает пользоваться своими активами и вести "антиукраинскую деятельность".
Отметим, что завтра протестующие планируют прийти под Генпрокуратуру.