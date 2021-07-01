Под ВР собрались националисты, протестующие против действий главы СНБО

Националисты пришли под здание Верховной Рады с дымовыми шашками – они выступают против действий главы СНБО Алексея Данилова и требуют отправить за решетку лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как стало известно, протестующие предполагают, что глава СНБО "симулирует судебное преследование нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука" , который сейчас находится под домашним арестом.

По мнению митингующих, "Медведчук продолжает пользоваться своими активами и вести "антиукраинскую деятельность".

Отметим, что завтра протестующие планируют прийти под Генпрокуратуру.