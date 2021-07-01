Венгрия временно ограничивает пропуск в двух пунктах

Главное управление полиции Венгрии сообщило Госпогранслужбе Украины о временном ограничении пропуска лиц через границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

По оперативным данным, с 2 по 30 июля 2021 венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через такие пункты пропуска:

"Барабаш" (с украинской стороны - "Косино")

"Лонья" (с украинской стороны - "Звонково")

В то же время, с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают.