Назван самый безопасный электромобиль

Это касается моделей 2017–2021 годов, сообщает Автоцентр.

Tesla Model 3 получила наивысшую оценку от американского Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS). Во всех тестах седан заработал оценку – «хорошо». Отдельно, эксперты IIHS отметили защиту переднего пассажира и работу системы предотвращения лобовых столкновений.

Напомним, что в настоящее время фирменный автопилот компании использует только изображения с камер. Несколько лет назад Tesla отказалась от радаров, и как выяснилось, это решение позволило улучшить работу этой системы.

Что касается системы предотвращения лобового столкновения с пешеходами, то ее эффективность оказалась немного хуже, но это не помешало экспертам поставить оценку «Advanced» («Передовой»). За крепления для детских сидений седан получил оценку «Acceptable» («Приемлемо»).

В тесте на фронтальное столкновение с частичным перекрытием со стороны водителя нарекание вызвала только защита голени, но риск травмирования был минимальным. В аналогичном тесте с перекрытием со стороны переднего пассажира все оценки были максимальными, так же как и во всех остальных испытаниях.

Повторное тестирование Model 3 состоится через месяц. По словам главы компании Tesla Илона Маска, к этому моменту обновят программное обеспечение. Это позволит улучшить оценки седана во всех тестах.