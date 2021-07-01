5 видов травяного чая, которые пьют, для здоровья

Когда дело доходит до когнитивного долголетия, ежедневная чашка чая – одна из самых вкусных, дешевых и здоровых привычек. Какой бы чай вы ни предпочли, горячий или холодный, каждый глоток оказывает вашему организму услугу, сообщает WomanEL.

Различные травяные чаи обладают разной пользой для здоровья.

Чай с шалфеем

Чай с шалфеем используется для лечения заложенности носа или боли в горле, но это еще не все. Исследования показали, что он содержит много биоактивных ингредиентов. Все из которых обладают антиоксидантной активностью. Эти активные ингредиенты связаны с защитой от неврологических заболеваний, включая слабоумие.

Чай орегано

В краткосрочной перспективе чай с орегано может помочь успокоить расстройство желудка. В долгосрочной перспективе это еще один отличный выбор для здоровья мозга.

Чай с розмарином

Одно исследование показало, что регулярное употребление розмарина может помочь защитить от деменции из-за большого количества антиоксидантов и флавоноидов.

Чай с фенхелем

Как и чай с орегано, чай из фенхеля может помочь при расстройстве желудка. Листья фенхеля также используются в греческой кулинарии: в оладьях, салатах, тушеной фасоли и морепродуктах. Как и другие упомянутые чаи, чай с фенхелем защищает от слабоумия при регулярном употреблении. Это потому, что в нем есть антиоксиданты, а также жирные кислоты, которые помогают защитить мозг.

Горный чай

Горный греческий чай является одним из наиболее распространенных видов чая. Он содержит фитохимические вещества с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.