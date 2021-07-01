ГФС разоблачила незаконное возмещение НДС на 400 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины разоблачили группу лиц в подделке регистрационных документов общественной организации и хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ДФС в Facebook.

Правоохранители разоблачили преступную группировку, организаторы которой зарегистрировали более 40 субъектов хозяйствования на подставных лиц. С использованием реквизитов этих предприятий создавалась видимость хозяйственной деятельности псевдо-общественных организаций с использованием труда лиц с ограниченными возможностями.

"Эти СХД, в свою очередь, за последние полтора года, заявили в бюджетное возмещение более 400 млн грн. НДС., более 100 млн грн уже было незаконно возмещено из государственного бюджета", - указали в ДФС.

По результатам более 20 санкционированных обысков по адресам производственных, складских, жилых и офисных помещений было обнаружено материальные ценности, компьютерную технику печати, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и тому подобное.

"Правоохранители установили и задокументировали факт отсутствия производственных мощностей, где якобы проводились работы с привлечением лиц с ограниченными возможностями, а по юридическим адресам установлено отсутствие предприятий и их должностных лиц", - добавили в сообщении.

Деятельность межрегиональной преступной схемы незаконного возмещения НДС прекращена. Продолжается досудебное расследование. Проводится комплекс мероприятий направленный на возмещение причиненного государству ущерба.