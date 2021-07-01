Стала известна причина задержки чартерных рейсов в Анталию

Вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию (Турция) обусловлены проблемами на стороне Турции из-за повышенного спроса на направление, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию (вылет по расписанию в ночь на 1 июля 2021 года ) обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов, а также восстановлением авиасообщения Турции с Россией, что повлекло существенное осложнение слоторегулирования. В связи с этим авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно" , - заявила авиакомпания.

По данным МАУ, задержки коснулись чартерных рейсов Киев - Анталия, Харьков - Анталия и Львов - Анталия.

"Авиаперевозчик и авиационный регулятор Турции делают все возможное для оперативного возобновления чартерного авиасообщения МАУ с Анталией в течение дня", - отмечается в сообщении.

В МАУ сообщили, что пассажирам задержанных рейсов предоставлена вся необходимая помощь. В частности, всех, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова, обеспечили горячим и холодным питанием.

"Пассажиры, ожидавшие возвращения в Киев на указанных рейсах из Турции частично перевезены в гостиницы. Они обеспечены питанием, им будет организован трансфер к новому времени вылета", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечают в МАУ, в летнем сезоне-2021, учитывая ограниченные возможности туристических перелетов в страны Европы, внимание украинских туристов акцентировано, в частности, на курортах Турции. Уточняется, что в июне 2019 года МАУ осуществила 202 чартерных рейса в эту страну, в 2020-м - 166, а в июне 2021-го - 505 рейсов.