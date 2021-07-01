В полиции прописали новые правила езды на самокатах по городу. Эти правила носят пока рекомендательный характер, так как законодательно изменения в ПДД пока еще не внесли. Однако эти правила помогут избежать столкновений, увечий и ДТП с самокатами, сообщает РБК-Украина.

Список правил появился на странице Патрульной полиции в Facebook﻿.

В полиции отметили, что водителям самокатов или моноколесом не нужны удостоверения водителя. Однако знать правила дорожного движения и использования таких транспортных средств – нужно, так как электросамокаты могут создать опасную ситуацию.

Изучите и придерживайтесь правил дорожного движения. Мы не рекомендуем двигаться на электросамокатах по проезжей части дороги, так как движение по дорогам требует необходимых навыков и знания ПДД. Если вы все-таки выехали на дорогу, обращайте внимание на знаки и светофоры, управляйте по правилам для велосипедистов.

Надевайте экипировку. Чтобы защитить себя от травм, надевайте шлем, наколенники, налокотники и защитные перчатки.

Обращайте внимание на дорожное покрытие. От его качества зависит траектория вашего движения в следующую секунду. Осторожно проезжайте по лужам, под ними могут прятаться ямы. Остерегайтесь люков – они могут оказаться открытыми, засыпанных гравием ям, срезов в асфальте – все это может стать причиной потери равновесия и падения.

Держите дистанцию. Мокрая дорога и материал дорожного движения влияют на длину тормозного пути.

Позаботьтесь о безопасности пешеходов. При обгоне со спины – обязательно уменьшайте скорость настолько, чтобы можно было резко остановиться, если пешеход сделает шаг в сторону или назад. Особенное внимание обращайте на детей.

Будьте заметными. Надевайте яркую одежду и разместите на ней светоотражающие элементы.

Следите за автомобилями:

Двери автомобиля, которые внезапно открыли, когда вы объезжали авто.

Машина, которая сдает задним ходом.

Водитель без включенных огней поворота.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве установили новые правила для самокатов и введи запретные зоны.