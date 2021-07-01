Ferrari за миллион долларов испытали на бездорожье (видео)

Легендарный итальянский суперкар Ferrari F40, цена которого на аукционах может превышать миллион долларов, проверили на прочность на бездорожье. Авто, созданное для асфальтированных дорог, проехалось по грунтовой трассе, сообщает Обозреватель.

Видео заезда опубликовали на YouTube-канале TheTFJJ﻿. На записи автомобиль из 80-х годов пронесся в управляемом заносе по грунтовой трассе, поднимая в воздух облака пыли. Дрифт продолжился даже когда занесло на траву.

Итальянский суперкар Ferrari F40

Отметим, что авто явно было доработано. Ведь помимо внешних изменений, внутри авто установлен каркас безопасности.

Внутри машины устанавливали 2,9-литровый твин-турбо V8 мощностью 478 л. с., работающим вместе с пятиступенчатой механической коробкой. Ferrari F40 набирало первую сотню километров за 4 секунды, а заявленная максимальная скорость 320 км/час.

Ferrari F40

Ferrari F40 выпускался с 1987 по 1992 год. Машина была изготовлена к 40-летию марки Ferrari. Авто было основано на Ferrari 288 GTO 1984 года, а точнее на его гоночной версии 288 GTO Evoluzione. Эта модель авто стала последней, созданной при жизни основателя итальянской марки Энцо Феррари. Всего было произведено 1315 таких авто. В свое время конкурентами были только Porsche 959 и Lamborghini Countach.