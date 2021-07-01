Врачи рассказали, как справиться с акклиматизацией на море

Чаще всего акклиматизация проявляется в первые дни в новой климатической зоне. Это адаптация организма к непривычным условиям. Если большую часть времени вы проводите в одном климате, а затем резко попадаете в другой, внутренним системам организма нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям, сообщает РБК-Украина.

Акклиматизация возникает из-за перепада температур и давления, большой разницы во времени при смене часовых поясов (джетлаг). Ощущения могут быть выражены с различной интенсивностью и проявляться в виде легкого недомогания, возможны нарушения в работе ЖКТ, повышение температуры и тошнота.

Акклиматизацию легко перепутать с начальной стадией ОРВИ или гриппа. К тому же простуда нередко возникает при ослабленном иммунитете после долгого пути, из-за кондиционеров в самолете и сбитого режима. Но, в отличие от нее, акклиматизация проходит гораздо быстрее и чаще всего не требует дополнительного лечения. Некоторые туристы сталкиваются с акклиматизацией, вернувшись домой, особенно если отдыхали в южных широтах, а живут в северных.

Акклиматизация на море

Сбои в организме в теплом климате могут произойти из-за чрезмерного пребывания на солнце и перегрева. Акклиматизация к жаре — биологическая адаптация, контролирующая физиологическую активность. Это распространенное явление, особенно если вы уезжаете в отпуск за границу.

Для снижения рисков акклиматизации важна умеренность. Вредно весь день лежать на пляже или в первый же день гулять по жаркому городу, но также нет смысла сидеть первые дни в гостинице. Постарайтесь избегать крайностей: не находитесь на солнце в самые жаркие часы в районе полудня, надевайте головные уборы и пользуйтесь средствами с SPF-защитой от ультрафиолета. Врачи считают, что после завершения адаптации организм привыкает к новым условиям и может переносить более высокие уровни теплового стресса. Пить больше воды — универсальное правило, тем более когда речь идет о теплом климате, где потери жидкости возрастают.