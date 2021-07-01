Путин пообещал Лукашенко поддержку после санкций ЕС

Путин пообещал Лукашенко поддержку после санкций ЕС
Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба﻿ президента Беларуси. 

Сообщается, что президенты обсудили "сотрудничество двух стран в различных сферах, прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую". Особое внимание Путин и Лукашенко уделили экономическому взаимодействию. Пресс-служба Лукашенко подчеркивает, что президенты договорились совместно противостоять санкциям ЕС.

Отметим, президент РФ во время Форума регионов подчеркнул, что продолжит помогать Беларуси. 

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", - заявил Путин.

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