Путин пообещал Лукашенко поддержку после санкций ЕС
Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Сообщается, что президенты обсудили
"сотрудничество двух стран в различных сферах, прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую". Особое внимание Путин и Лукашенко уделили экономическому взаимодействию. Пресс-служба Лукашенко подчеркивает, что президенты договорились совместно противостоять санкциям ЕС.
Отметим, президент РФ во время Форума регионов подчеркнул, что продолжит помогать Беларуси.
"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", - заявил Путин.