Путин пообещал Лукашенко поддержку после санкций ЕС

Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба﻿ президента Беларуси.

Сообщается, что президенты обсудили "сотрудничество двух стран в различных сферах, прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую" . Особое внимание Путин и Лукашенко уделили экономическому взаимодействию. Пресс-служба Лукашенко подчеркивает, что президенты договорились совместно противостоять санкциям ЕС.

Отметим, президент РФ во время Форума регионов подчеркнул, что продолжит помогать Беларуси.