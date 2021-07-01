В Украине начнут выдавать COVID-сертификаты: кто может получить
Гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина заявил, что в Украине с 1 июля в тестовом режиме можно получить COVID-сертификаты. Они будут выдаваться не только тем, что получил полный курс вакцинации, сообщает РБК-Украина.
По его словам, сгенерировать электронный сертификат в тестовом режиме уже можно на портале "Дія".
"Если человек вакцинирован, то его данные есть в системе здравоохранения. Он может дать запрос через "Дію", которая синхронизируется с охранной системой и вытянет данные", - отметил Родина.
В дальнейшем документ можно будет использовать для выезда за границу после взаимного признания COVID-сертификатов. Но для его получения необязательно проходить вакцинацию. Сертификат выдается на основании:
- полного курса вакцинации - при этом некоторые страны ставят дополнительным условием то, что должно прийти несколько дней после второй прививки. Такой сертификат действует 180 дней;
- отрицательного ПЦР-теста - будет действовать 72 часа с того момента, как был сдан тест, а не получены результаты;
- задокументированного факта о выздоровлении от COVID-19. Действие сертификата будет 180 суток, его можно получить, если данные о болезни есть в электронной системе.