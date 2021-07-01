Три оппозиционные фракции в ВР разработали законопроект для борьбы с олигархией

Три оппозиционные фракции - "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" - разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".﻿

По словам автора законопроекта Николая Княжицкого, законопроект от власти о так называемой деолигархизации на самом деле предоставляет президенту Зеленскому чрезвычайные полномочия единолично назначать "олигархами" всех, кто ему мешает.

"Мы подали альтернативный законопроект. И я благодарен коллегам, которые его подписали. В нашем законопроекте совершенно четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства. Те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета попадают под специальную процедуру, которую проводит и контролирует НАЗКА...", - отметил политик.

"Команда "Батькивщины" против того, чтобы олигархат руководил государством. Мы присоединились к подготовке альтернативного законопроекта, поскольку считаем, что не может совещательно-консультативный орган, такой как Совет национальной безопасности и обороны, определять и вести реестр - кто олигарх, а кто не олигарх..." , - говорит народный депутат Михаил Цымбалюк.