Три оппозиционные фракции в ВР разработали законопроект для борьбы с олигархией
Три оппозиционные фракции - "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" - разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией.
Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".
По словам автора законопроекта Николая Княжицкого, законопроект от власти о так называемой деолигархизации на самом деле предоставляет президенту Зеленскому чрезвычайные полномочия единолично назначать
"олигархами" всех, кто ему мешает.
"Мы подали альтернативный законопроект. И я благодарен коллегам, которые его подписали. В нашем законопроекте совершенно четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства. Те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета попадают под специальную процедуру, которую проводит и контролирует НАЗКА...", - отметил политик.
"Команда "Батькивщины" против того, чтобы олигархат руководил государством. Мы присоединились к подготовке альтернативного законопроекта, поскольку считаем, что не может совещательно-консультативный орган, такой как Совет национальной безопасности и обороны, определять и вести реестр - кто олигарх, а кто не олигарх...", - говорит народный депутат Михаил Цымбалюк.
"Фракция "Голос" поддерживает борьбу с олигархами и в связи с этим мы подписали законопроект наших коллег из "Европейской Солидарности" и подали ряд наших инициатив по непосредственным изменениям в антимонопольное законодательство... Мы считаем, что тот законопроект, который представлен президентом, он как раз и не признает олигархами тех, кто действительно является олигархами в этой стране", - подчеркнул Роман Костенко.