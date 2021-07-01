Еще четырех "беркутовцев" будут судить за разгон Майдана

Обвинительное заключение в отношении четырех бывших сотрудников столичного подразделения милиции особого назначения "Беркут", совершивших ряд противоправных действий в отношении участников акции протеста 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в г.Киеве, направлено в суд. Об этом, ссылаясь на Офис генерального прокурора Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Им инкриминируется превышение власти и служебных полномочий во исполнение противоправного приказа и по предварительному сговору с руководством и другими сотрудниками милиции, препятствование проведению собраний и митингов, применение физического насилия в отношении участников мирной акции протеста, незаконное их задержание и фальсификация документов - рапортов о якобы совершения ими административных правонарушений (ч.2 ст.28, ч.4 ст.41, ч.2 ст.365, ч.2 ст.28, ч.4 ст.41, ч.2 ст.340, ч.2 ст.28 , ч.4 ст.41, ч.1 ст.366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщалось, 14 июня Шевченковский районный суд г.Киев вынес приговор в отношении двух бывших командиров отделений столичного спецподразделения милиции "Беркут", которые обвинялись в превышении власти и служебных полномочий во исполнение противоправного приказа, применении физического насилия в отношении участника мирной акции протеста 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в г.Киеве, незаконном его задержании и фальсификации документов - рапортов о якобы совершении им административного правонарушения. Суд признал экс-правоохранителей виновными по всем статьям обвинения и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года с запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении причиненного вреда.

Этот приговор по делам Майдана стал первым, которым к наказанию в виде реального лишения свободы осуждены именно правоохранители.

Год назад ГБР сообщило, что ведет 76 уголовных производств по преступлениям, совершенным в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.