Нацистский гимн на Евро: скандал с нидерландским каналом

На Евро-2020 очередной скандал. Перед началом встречи 1/8 финала между Англией и Германией во время исполнения национального гимна Германии нидерландская телекомпания пустила в своем эфире субтитры нацистского гимна, сообщает Сегодня.

Во время гимна на экране появился текст: "Deutschland über alles, über alles in der Welt". Эти слова не используются в качестве гимна Германии после 1945 года, так как ассоциировались с нацистским режимом, пишет Bild﻿.

Позже руководство канала на официальном сайте принесло извинения за неправильные субтитры, заявив, что это была ошибка одного из авторов текстовки.