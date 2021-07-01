В Украине уменьшилось число желающих вакцинироваться

В Украине уменьшается количество вакцинации против коронавируса первой дозой вакцины, сообщает Страна.ua.

При этом растет количество прививок второй дозой вакцины.

"Темпы вакцинации населения постепенно увеличиваются, но большое беспокойство вызывает то, что это увеличение происходит только за счет вакцинации второй дозой. Вместе с тем, темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются" , - говорится в сообщении.

Также в НАН отмечают снижение заболеваемости и смертности.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 544 в течение недели 1-7 июля 2021 года и 478 - в течение недели 8-14 июля 2021 года" , - говорится в сообщении.

На данный момент около трети всех выявленных случаев приходится на Киев.