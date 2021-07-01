Модные решения мужской одежды в жару

Чтобы в жару выглядеть модно, красиво и опрятно вещи и приемы с недели мужской моды летнего сезона можно использовать уже сейчас, сообщает РБК.

Рубашка вместо пиджака

Мужской костюм продолжает эволюционировать, становясь все более расслабленным и комфортным. На этот раз дизайнеры подумали и о глобальном потеплении, предложив летом избавиться от пиджака. Его роль теперь играет рубашка: напоминающая пижамную. При этом носить ее можно как на голое тело, так и на водолазку, тонкий лонгслив или футболку в тон.

фото пресс-служба Giorgio Armani

Тайтсы

Еще один элемент спортивной экипировки, плавно переходящий в повседневную жизнь, — это тайтсы. В отличие от обычных легинсов они обладают высокой степенью эластичности, впитывают влагу, пропускают воздух и оказывают компрессионное действие, поэтому в них удобно тренироваться как футболистам и баскетболистам, так и бегунам. В моде у тайтсов особая роль: они выступают нижним слоем для ультракоротких шорт, помогая мужчинам на них решиться.

фото пресс-служба Etro

Прозрачная футболка

30-градусная жара не легитимирует хождение по улицам с обнаженным торсом. Поэтому Burberry, Dolce & Gabbana и Loewe предлагают объемные футболки из сетки или органзы — невесомые, свободные и при этом не вызывающие шокированных взглядов, особенно если надеть их поверх таких же легких маек или рубашек с коротким рукавом.

фото пресс-служба Burberry

Вьетнамки

Вьетнамки давно перестали быть обувью исключительно для похода на пляж или в бассейн. Изменить представление о ней в новом сезоне пытаются Underover, Brioni и Dolce & Gabbana, причем самым радикальным способом. Первый сочетает вьетнамки с брюками на резинке, второй — с двубортным пиджаком, а третий — с джинсами.