Экс-депутат заявил, что за $70 тысяч ОПЗЖ обеспечит проход в предвыборный список

Экс-депутат Максим Ткач заявил, что за $70 тысяч долларов в партии ОПЗЖ можно пройти в проходной предвыборный список на местные выборы.

Об этом сообщает Telegram-канал Инсайдер UA.

По словам Ткача, "за место в проходном предвыборном списке нужно было заплатить $70 тыс."

Он также подчеркнул, что "в Славянске этот процесс на контроле держала его однопартиец Наталия Королевская".

Отметим, что, по данным СМИ, сын Королевской в 19 лет стал депутатом Краматорского горсовета, имея на своем счету более $24 млн в криптовалюте.

На фоне этой новости появилось скандальное сообщение народного кандидата наук Ильи Кивы, который потребовал у однопартийцев компенсации за вложения в местные выборы.