Экс-депутат заявил, что за $70 тысяч ОПЗЖ обеспечит проход в предвыборный список
Экс-депутат Максим Ткач заявил, что за $70 тысяч долларов в партии ОПЗЖ можно пройти в проходной предвыборный список на местные выборы.
Об этом сообщает Telegram-канал Инсайдер UA.
По словам Ткача,
"за место в проходном предвыборном списке нужно было заплатить $70 тыс."
Он также подчеркнул, что
"в Славянске этот процесс на контроле держала его однопартиец Наталия Королевская".
Отметим, что, по данным СМИ, сын Королевской в 19 лет стал депутатом Краматорского горсовета, имея на своем счету более $24 млн в криптовалюте.
На фоне этой новости появилось скандальное сообщение народного кандидата наук Ильи Кивы, который потребовал у однопартийцев компенсации за вложения в местные выборы.