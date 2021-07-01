Эксперты проверили дизельное топливо на украинских АЗС

Эксперты проверили дизельное топливо и получили шокирующие результаты в нескольких сетях АЗС, сообщает 24 Канал.

Чехарда с госрегулированием цен на топливо, и в целом отсутствие контроля над качеством нефтепродуктов, привели к значительному ухудшению ситуации на рынке. Одним из доказательств этого тезиса стали исследования бензинов А-95 и А-92, проведенных недавно специалистами Института потребительских экспертиз.

Согласно им, “бодяга” стала массово появляться даже в больших всеукраинских сетях, позиционирующих себя как “дискаунтеры”. А как обстоят дела с дизельным топливом? Ранее нарушения в этом сегменте были крайне редки, солярка была заводская и откровенно поддельного дизеля эксперты на заправках не находили. В Институте потребительских экспертиз приобрели самые дорогие и самые дешевые образцы “тяжелого” топлива на украинских АЗС, и отправили их на исследование в лабораторию.

Отборы происходили по территории всей страны, в исследовании были отобраны образцы “евродизеля” 13 сетей – ОККО, WOG, SHELL, KLO, Prime, ANP, Avantage 7, БРСМ-Нафта, МОТТО, Sun Oil, MARSHALL, MANGO и БРЕНТ Ойл.

В лаборатории все образцы прошли проверку по 5 параметрам: цетановый индекс, фракционный состав, температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность. Все вышеперечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред и автомобилю, и экологии – фактически воздуху, которым мы в итоге дышим. И от того, что обнаружилось в ряде образцов, у экспертов волосы поднимались дыбом…

Исследование дизтоплива проводилось в специальных лабораториях

Исследование дизтоплива проводилось в специальных лабораториях

По аналогии с исследованиями бензина, эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели “запас прочности” по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть имело отклонения в качественных показателях.

Исследование дизтоплива летом 2021 года, ИПЭ

Зеленая зона

Из 13-ти участников в эту зону попали 4 образца – ОККО, WOG, KLO, и Prime. Первым делом специалисты подсчитали цетановый индекс испытуемых. Цетановый индекс – это цетановое число топлива до применения цетаноповышающих присадок. Общий принцип – чем больше, тем лучше, поскольку параметр прямо влияет на расход топлива в сторону уменьшения и дымность.

У троих испытуемых результаты перевалили за отметку 54 единицы – ОККО (54,3), WOG (54,2) и Prime (54,1) и это очень солидный запас. Далее разобрались с фракционным составом, который имеет важное значение для работы двигателя. При увеличении содержания легких фракций в дизельном топливе повышается критическое давление воспламенения рабочей смеси, появляются стуки в цилиндрах и разжижается картерное масло. Слишком тяжелые фракции сгорают неполно и увеличивают отложение нагара в камере сгорания. Для автомобильных дизелей наиболее удовлетворительным является топливо, состоящее из фракций, выкипающих при температурах 200-360⁰ С. Чем уже интервал температур, в котором выкипает топливо, тем лучше процесс его сгорания в двигателе. По этому показателю у лидеров не оказалось никаких проблем, значения приблизительно одинаковые. Самые узкие интервалы – у “дизеля” KLO и WOG.

Еще один значимый показатель – температура вспышки дизельного топлива. Этот показатель может показать, не попадали ли в “солярку” посторонние компоненты. Лучший результат, 65 градусов при нормативе не ниже 55, – у топлива от WOG, практически такие же цифры и у коллег из ОККО и KLO – по 64 единицы.

Наконец, главный показатель дизтоплива – содержание серы. Сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров, извлечение ее из топлива довольно трудный и дорогой процесс. Для примера, если будет 1000 мг/кг (еще десять лет назад это было нормой) он может перестать эффективно работать после десяти – пятнадцати заправок. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5), содержания серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. У лидеров вредная сера практически отсутствовала – ОККО (3,1 мг/кг), WOG (3,2 мг/кг), KLO и Prime (по 3,9 мг/кг).

Синяя зона

Сети АЗС Avantage 7, SHELL, ANP, Sun Oil и MANGO попали в синюю зону. Дизельное топливо, реализуемое здесь, отвечало всем требованиям ДСТУ, но без “запаса”. Учитывая, что четыре из пяти сетей позиционируют себя как дискаунтеры, то есть имеют более низкую цену на стеллах, это приличный результат.

Красная зона

В число аутсайдеров попали целых четыре образца, которые были приобретены в сетях БРСМ-Нафта, МОТТО, MARSHALL и БРЕНТ Ойл. В основном, проблемы были сосредоточены в содержании серы. И если у MARSHALL это незначительное превышение на 3 единицы (13 мг/кг), то уже у БРСМ-Нафта – более чем семикратное превышение (76,7)! Ну а далее – запредельные цифры, которых эксперты, по их словам, не видели уже лет десять. В образце БРЕНТ Ойл – более чем двадцатикратное превышение (208 мг/кг)! Для современного дизельного двигателя системное попадание такого топлива в систему может стать фатальным очень быстро.

Но все меркнет по сравнению с абсолютным “рекордсменом” – в образце МОТТО в лаборатории обнаружили содержание серы в 647 мг/кг! Такая концентрация неизбежно приведет к скоропалительной кончине двигателя, не говоря уже о выхлопе, из-за которого оксид будет вброшен на улицы городов.

Также у “рекордсменов” БРЕНТ Ойл и МОТТО обнаружено и нарушение в параметре вспышки – загорание происходит в 38 и 51 градусов Цельсия соответственно. Это говорит о том, что в топливе есть посторонние компоненты. Кроме того, топливо этих продавцов огнеопасное. Поскольку чем ниже температура от норматива, тем выше вероятность его взрыва при ДТП или другой чрезвычайной ситуации.

Итоги

Итоги исследования оказались очень полярными и удручающими. Даже в сегменте дизельного топлива, которое, как считалось, технологически довольно сложно и экономически не выгодно фальсифицировать, обнаружено без малого треть “не кондиции”. Тревожный знак, особенно если учитывать тяжесть нарушений. С другой стороны, специалисты констатировали, что качество заводского топлива у ответственных сетей АЗС неуклонно растет.