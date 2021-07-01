Цена нефти WTI поднялась выше $75 впервые с 2018 года

Цены на нефть продолжают расти в ожидании решений ОПЕК+, стоимость WTI поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 2018 года, сообщает Интерфакс.

Конференция ОПЕК, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК+ пройдут в четверг. Нефтедобывающие страны обсудят, нужно ли дальнейшее увеличение добычи нефти с учетом того, что запасы энергоносителей пришли в норму, цены находятся на доковидном уровне, а потребители жалуются на взвинчивание инфляции.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 по Киеву в четверг составила $76,43 за баррель, что на 2,40% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $75,83 за баррель, что на 3,17% выше итогового значения предыдущей сессии и является максимумом с октября 2018 года.

Во втором квартале Brent подорожала на 18,2%, с начала 2021 года - на 45%, стоимость WTI увеличилась соответственно на 24% и 51%. Скачок цен в первом полугодии стал максимальным с 2009 года.

С 1 июля вступают в силу новые, увеличенные квоты по добыче нефти странами ОПЕК+, а Саудовская Аравия снимает последний "транш" своих добровольных ограничений. С учетом снятия Эр-Риядом ограничений добыча нефти странами ОПЕК+ может увеличиться на 841 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют, что страны ОПЕК+ примут решение увеличить добычу нефти в августе на 550 тыс. баррелей в сутки. Многие эксперты считают, что этого будет недостаточно, чтобы ослабить дефицит на нефтяном рынке.