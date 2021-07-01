В Кремле прокомментировали слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в российском Кремле оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинском флаге над Государственной думой России, сообщает РБК-Украина.

Там уверены, что российский триколор останется на своем месте.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что если бы украинцы и русские были одним народом, то в Москве ходила бы гривна, а над Государственной думой развевался бы желто-синий флаг.