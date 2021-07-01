Аэропорт "Одесса" закроется более чем на сутки

Международный аэропорт «Одесса» из-за ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) закроется более чем на сутки, сообщает УНИАН.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» прошло все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой ВПП.

Отмечается, что для подготовки этой полосы к эксплуатации аэропорт «Одесса» не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля.

Официальное открытие новой ВПП состоится 16 июля.

В апреле стало известно, что новая взлетно-посадочная полоса длиной 2,8 км в международном аэропорту «Одесса» будет открыта во втором квартале этого года. Ширина полосы 45 метров с обочинами.