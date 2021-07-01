СБУ задержала организатора незаконного "референдума" на Луганщине

Служба безопасности Украины разыскала и задержала организатора незаконного референдума о создании т.н."ЛНР" в г. Попасной Луганской области в 2014 году, которая прибыла из РФ, где длительное время скрывалась от украинского правосудия, сообщает Интерфакс-Украина.

"Злоумышленница принимала активное участие в подготовке и проведении в Попасной "референдума" - возглавляла т.н. "избирательную комиссию". Она подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования.

После "голосования" злоумышленница обеспечила подсчет голосов и отправки заполненных "бюллетеней" в Луганск. После освобождения Попасной силами Антитеррористической операции, злоумышленница убежала в РФ и скрывалась там от следствия", - сообщается на сайте СБУ в четверг.

Следователи спецслужбы заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины) и объявили в розыск. В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность фигурантки к другим преступлениям в ущерб государственной безопасности.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении по ч.2 ст.110 УК Украины также бывшему депутату городского совета г.Золотое Луганской области, который в мае 2014 возглавил "избирательную комиссию" по проведению незаконного референдума в городе. Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и обнаружили доказательства совершения преступления.

Злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в общегосударственный розыск.

Сейчас оперативные сотрудники и следователи СБУ установили всех ключевых организаторов антиконституционного мероприятия в Попасной и Золотом Луганской области. Большинство из них уже получили судебные приговоры.