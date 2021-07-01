Египет обновляет правила въезда

Министерство здравоохранения Египта обновляет правила въезда вакцинированных людей, которые приезжают из других стран, сообщает Новое время.

Новые правила будут касаться туристов, находившихся в странах, которые пострадали от мутировавших штаммов коронавируса за 14 дней до прибытия в Египет. К этим странам относятся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Бразилия и страны Латинской Америки.

У пассажиров будут проверять сертификаты о вакцинации. Они должны выдаваться утвержденными лабораториями и иметь QR-код.

Кроме того, пассажиры должны пройти ПЦР-тест по прибытии в Египет. В случае положительного результата их переведут в медицинское учреждение в качестве меры пресечения.

Пассажиры, прибывшие из стран, не подвергшихся воздействию мутировавших штаммов, также будут обязаны предъявить немодифицированный сертификат о вакцинации с кодом, который выдала утвержденная лаборатория. Въезд будет разрешен только тем туристам, которые получили вторую дозу вакцины или первую дозу одноразовой вакцины Johnson & Johnson как минимум за 14 дней до прибытия в Египет.

Если же в пассажира не будет сертификата о прививках, необходимо будет показать негативный ПЦР-тест по прибытии в Египет.