Погода 2 июля: жара вернется, но с грозами

В Украине продолжаются грозы и ливни. На большей части территории погода будет облачной, но немного потеплеет. На юге, востоке и в Крыму будет даже снова жарко, хотя и не без туч.

В пятницу, 2 июля, самым прохладным регионом Украины будет Закарпатье и прилегающие к нему области: в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области прогнозируют дневную температуру 22-24°С, ночную – от 12 до 16°С. Всего на пару градусов выше будут температурные границы в Волынской, Ровненской, Тернопольской и Черновицкой областях: там обещают 23-25°С днем и 14-18°С ночью. Самой теплой областью на западе окажется Хмельницкая – там ожидается 24-26°С днем и 16-18°С ночью.﻿

Погода в центральных областях радует своим разнообразием. Прохладнее всего в центре будет Винницкая область – там прогнозируют 24-26°С днем, но 17-19°С ночью. Житомирская и Киевская области ушли недалеко: там будет, соответственно, 25-27°С и 26-28°С днем и 16-18°С и 18-20°С ночью. В Черкасской области будет более жарко – там ожидается 28-30°С днем, ночью – 17-19°С. Самыми горячими областями центра страны окажутся Полтавская, Кировоградская и Днепропетровская – там днем воздух прогреется до 29-31°С и опустится до 17-19°С ночью.

Температура воздуха на севере страны будет самой умеренной – в Черниговской и Сумской областях – 27-29°С днем и 17-19°С ночью. На востоке же будет жарко и солнечно: в Харьковской и Луганской областях – 29-31°С днем и 17-19°С ночью, в Донецкой днем немного прохладнее – до 28-30°С днем, ночью – также 17-19°С.

На юге страны настоящее лето: в Николаевской, Херсонской , Запорожской областях и в Крыму – 29-30°С днем, ночью – 18-20°С. В Одесской же области днем будет не так жарко – до 26-28°С, ночью, напротив, теплее – около 19-21°С.

2 июля солнечная погода без осадков, но с небольшой облачностью, будет только на юге и востоке страны – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму. Небольшой дождь днем будет в Луганской области. В Одесской дожди ожидаются и днем, и ночью. Во всех остальных областях продолжаются грозы с ливнями.

Также во всех областях, кроме юго-востока, ожидаются местами град и шквалы по 15-20 м/с. В западной части – местами значительные дожди (уровень опасности – желтый). Кроме того, на западе будет очень ветрено – местами ветер от 11 до 22 км/час. В центре будет поспокойнее – ветер от 7 до 18 км/час. На юге и севере дуть будет примерно одинаково – от 7 до 14 км/час. И наименее ветрено будет на востоке страны – там ожидается ветер 4-11 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 2 июля ожидается температура воздуха от 19 до 26°С днем, дождь с грозой и ветер от 7 до 18 км/час.

