Фермеры уничтожают урожай знаменитой мелитопольской черешни

В Украине фермеры вынуждены уничтожить урожай знаменитой мелитопольской черешни. На эти плоды якобы очень низкий спрос, сообщает Обозреватель.

О проблеме сообщил в Facebook глава Запорожской областной организации Аграрного союза Украины Анатолий Тиховод. По его словам, черешня оказалась никому не нужна.

"Никто даже не торгуется... Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая" , – рассказал эксперт.

Он добавил, что переработка также не имеет смысла, потому что она работает на концентратах.

Фермерам приходится освобождать дерева от урожая, срезая черешни на землю.

"Чтобы в следующем году рассчитывать на урожай, который тоже может оказаться никому не нужен" , – добавил Тиховод.

Страдают ранние сорта, ультраранние, и начинают повреждаться ранне-средние сорта, такие как "Валерий Чкалов". Погодные условия сокращают продолжительность работ по сбору черешни.