Mercedes-Benz представил электрический eActros

Mercedes-Benz представил электрический eActros
Фото: Pixibay

У него силовая установка мощностью до 536 лошадиных сил и запас хода в 400 километров, сообщает 24 Канал.

Компания Mercedes-Benz Trucks представила серийную версию электрического грузовика Mercedes-Benz eActros и объявила о начале производства осенью этого года.

По сравнению с прототипами, в серийной модели значительно улучшено несколько функций: диапазон, мощность и безопасность. eActros преодолел более полумиллиона километров на дорогах общего пользования, прежде чем воплотиться в серийную версию.

“eActros – это большой шаг для Mercedes-Benz Trucks и для наших клиентов на пути к углеродно-нейтральному транспорту”, – заявил Андреас фон Валфельд, руководитель отдела продаж и маркетинга в Mercedes-Benz Trucks.
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Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

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Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

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Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

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Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

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Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

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Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

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Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Силовая установка грузовика включает пару электромоторов, аккумулятор емкостью до 420 кВт-ч и двухступенчатую коробку передач. eActros можно заряжать на терминалах мощностью до 160 кВт. При подключении к обычной зарядной станции постоянного тока 400 а версия с самой большой батареей требует чуть более одного часа, чтобы зарядиться от 20 до 80 процентов.

Кроме того, Mercedes-Benz выделяет следующие преимущества своей новинки:

  • Интеллектуальные цифровые решения и приложения для еще большей эффективности и преимуществ для клиентов;
  • Стандартно оснащена проверенными инновационными системами, такими как MirrorCam и Multimedia Cockpit Interactive;
  • Высокий уровень безопасности, благодаря стандартным функциям, таким как акустическая система оповещения о транспортном средстве, система Sideguard Assist S1R и система экстренного торможения пятого поколения Active Brake Assist.

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