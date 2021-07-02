Mercedes-Benz представил электрический eActros

У него силовая установка мощностью до 536 лошадиных сил и запас хода в 400 километров, сообщает 24 Канал.

Компания Mercedes-Benz Trucks представила серийную версию электрического грузовика Mercedes-Benz eActros и объявила о начале производства осенью этого года.

По сравнению с прототипами, в серийной модели значительно улучшено несколько функций: диапазон, мощность и безопасность. eActros преодолел более полумиллиона километров на дорогах общего пользования, прежде чем воплотиться в серийную версию.

“eActros – это большой шаг для Mercedes-Benz Trucks и для наших клиентов на пути к углеродно-нейтральному транспорту”, – заявил Андреас фон Валфельд, руководитель отдела продаж и маркетинга в Mercedes-Benz Trucks .

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Силовая установка грузовика включает пару электромоторов, аккумулятор емкостью до 420 кВт-ч и двухступенчатую коробку передач. eActros можно заряжать на терминалах мощностью до 160 кВт. При подключении к обычной зарядной станции постоянного тока 400 а версия с самой большой батареей требует чуть более одного часа, чтобы зарядиться от 20 до 80 процентов.

Кроме того, Mercedes-Benz выделяет следующие преимущества своей новинки: