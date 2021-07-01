Украина и Франция заключили соглашения на 1 млрд грн - Аваков

Подписание соглашений между правительствами Украины и Франции – результат тяжелой работы и переговоров проведенных за последние месяцы всех вовлеченных в это министерств и предприятий. Их общая сумма – 1 миллиард 300 миллионов евро, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков. Верховная Рада ратифицировала соглашения в пятницу, 1 июля, передает пресс-служба МВД.

"Хочу поблагодарить народных депутатов, которые активно привлекались к проведению переговоров с французской стороной, особенно в отстаивании украинских интересов в части локализации на территории Украины" , – отметил Аваков.

Четыре инвестиционные Соглашения предусматривают:

Обновление парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзалізниця". Ожидается поставка 130 электровозов компании Alstom 80 двухсистемных, 50 – односистемних машин. Стоимость проекта – 882,5 миллиона евро. Ожидается создание до 7000 новых рабочих мест.

Украина и Франция заключили четыре соглашения на более 1 млрд грн: Аваков раскрыл детали. Источник: mvs.gov.ua

Усиление защиты населения Украины от чрезвычайных ситуаций, а именно совместное производство 370 единиц пожарных машины подъемников для работы спасателей на высоте, которых критически не хватает. Стоимость реализации Соглашения составит 300 млн евро.

Украина и Франция заключили четыре соглашения на более 1 млрд грн: Аваков раскрыл детали. Источник: mvs.gov.ua

Проект по улучшению водоснабжения в Луганской области, путем построения новых станций и сетей питьевой воды. Более миллиона потребителей будут обеспечены качественной водой. Стоимость – 70 млн евро.

Украина и Франция заключили четыре соглашения на более 1 млрд грн: Аваков раскрыл детали. Источник: mvs.gov.ua

Проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве. Ожидается улучшение качества питьевой воды в столице для более 25% местных жителей. Стоимость Соглашения – 70 млн евро.

По словам Авакова, все проекты предусматривают обязательную локализацию производства в Украине на отечественных предприятиях на уровне от 30%. Это даст дополнительные рабочие места и дополнительные налоги в бюджет государства. Все проекты финансируются за счет кредитных средств Госказначейства Франции и французских банков под низкий процент.

Напомним, по такой же финансовой модели уже успешно реализуются два масштабных украино-французских проектов, а именно контракт с судостроительной компанией OCEA и авиастроительной корпорацией Airbus Helicopters.