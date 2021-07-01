Одному из фигурантов дела Семенченко сняли электронный браслет

Фигуранту делу о частной военной компании (ЧВК) бывшего нардепа Сепена Семенченко - Анатолию Виногродскогому - сняли электронный браслет. Он с конца марта находится под домашним арестом, сообщает РБК-Украина.

Об этом он написал в Facebook. По его словам, сегодня с него сняли электронный браслет. В то же время представители следствия сообщили, что будут подавать в Соломенский суд ходатайство о браслете, но на ночное время.

Напомним, в конце марта Печерский райсуд Киева отправил бывшего командира батальйона "Донбасс" Анатолия Виногродского (позывной "Гал") под круглосуточный домашний арест.

Его задержали по делу о ЧВК Семенченко, которая якобы вербовала украинцев с боевым опытом для работы на зарубежную частную военную компанию. Donbass Battalion Corp имеет офисы в Украине, США, Польше, Ираке и Кении. Создана бывшими участниками батальона "Донбасс" Национальной гвардии Украины.