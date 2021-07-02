Почему нужно менять тормозную жидкость в автомобиле

Тормозная жидкость – один из "расходников", которые нужно периодически менять. Это прямым образом влияет на безопасность авто, сообщает 24 Канал.

Замена тормозной жидкости регламентирована производителем автомобиля. Обычно ее нужно менять каждые два года. Впрочем, многие пренебрегают этой рекомендацией и подвергают себя и окружающих опасности.

Тормозная жидкость – ключевая составляющая безопасности тормозной системы

Именно она помогает превратить нажатие на педаль тормоза в силу, которая замедляет или останавливает автомобиль даже на самой большой скорости. Именно от ее качества и состояния зависит, насколько безотказной будет работа тормозных колодок, а также других устройств, отвечающих за безопасность автомобиля, антипробуксовочной системы TCS, системы помощи при старте вверх, а также системы динамической стабилизации автомобиля ESP. Между тем, согласно статистике, каждый третий автомобиль передвигается с тормозной жидкостью, выработавшей свой ресурс.

Наибольшая опасность несвоевременной замены тормозной жидкости – риск образования “паровой пробки”

Когда содержание воды в отработанной тормозной жидкости становится слишком высоким, ее температура кипения снижается. Среди возможных последствий – более длительный ход педали тормоза, слабое торможение, неравномерное распределение усилий между тормозными механизмами, а в худшем случае даже полный отказ тормозов.

И если о “паровой пробке” слышали многие, то вот о том, что тормозная жидкость – единственная смазочная жидкость в транспортном средстве, которая со временем разъедает и разрушает гидравлические компоненты, задумываются гораздо реже. Как и о том, что выгоднее и дешевле вовремя заменить тормозную жидкость, чем тратить значительно большую сумму на ремонт или замену гидравлического блока.

Два метода замены тормозной жидкости

Если автомобиль не оснащен ESP® или ASR, производится стандартная прокачка тормозной системы. Если автомобиль оснащен системой ESP® или ASR, важно использовать для прокачки специальный диагностический инструмент. Иначе часть отработанной жидкости останется в тормозной системе и смешается с новой.

Как выбрать тормозную жидкость

Лучше всего следовать инструкциям по техническому обслуживанию от автопроизводителей. Но некоторые практические рекомендации мы все-таки можем предоставить.