Украина и Кувейт возобновляют прямое авиасообщение

Украина и Кувейт с 13 июля восстанавливают прямое авиасообщение между столицами двух государств, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

По его словам, 13 июля запускается новый авиарейс Эль-Кувейт (Государство Кувейт) - Киев (Украина).

"Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт - Киев. Активизация деловых контактов и увеличение количества иностранных туристов в Украине - среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну" , - отметил Сеник.

Рейсы авиакомпании Jazeera Airways будут осуществляться два раза в неделю. Самолеты из Кувейта в Киев будут летать каждый вторник и пятницу. Из Киева в Кувейт - по средам и субботам.

Проверить условия въезда в Кувейт можно на сайте МИД Украины: tripadvisor.mfa.gov.ua.

Напомним, Кувейт приостанавливал международное авиационное сообщение из-за распространения COVID-19.