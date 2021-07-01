TikTok значительно увеличит максимальную длительность роликов

Соцсеть TikTok увеличит максимальную длительность роликов в три раза, сообщает УНИАН.

"В ближайшие несколько недель мы предоставим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до 3 минут" , – говорится в сообщении TikTok.

В соцсети отметили, что пользователи получат уведомление о возможности загружать более длинные видеоролики.

В настоящее время в TikTok можно загружать видео длительностью не более 60 секунд.