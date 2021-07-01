В Украине официально ввели COVID-сертификат: кто его получит

Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине так называемого COVID-сертификата. Сертификат, который будет подтверждать не только вакцинацию, можно будет получить в бумажной или цифровой форме, сообщает РБК-Украина.

COVID-сертификат будет отображаться в мобильном приложении "Дия", но можно будет получить бумажную форму через обращение к врачу. Цифровые COVID-сертификаты и их копии в бумажной форме будут иметь одинаковую юридическую силу.

Что будет подтверждать сертификат

Согласно постановлению правительства, украинский COVID-сертификат будет подтверждать не только вакцинацию от коронавируса. Сертификат может подтвердить информацию о:

полном курсе вакцинации от COVID-19;

тестировании на COVID-19;

факте выздоровления от COVID-19.

Какую информацию будет содержать сертификат

Украинский COVID-сертификат будет содержать в себе следующую информацию:

фамилия, имя владельца на украинском языке;

дата рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечная дата срока действия сертификата.

Каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Кроме того, в мобильном приложении "Дия" вместе с этим перечнем информации будет отображаться фотография его владельца из Единого государственного демографического реестра.

Автор: Дмитрий Левицкий