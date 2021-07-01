В Украине официально ввели COVID-сертификат: кто его получит
Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине так называемого COVID-сертификата. Сертификат, который будет подтверждать не только вакцинацию, можно будет получить в бумажной или цифровой форме, сообщает РБК-Украина.
COVID-сертификат будет отображаться в мобильном приложении "Дия", но можно будет получить бумажную форму через обращение к врачу. Цифровые COVID-сертификаты и их копии в бумажной форме будут иметь одинаковую юридическую силу.
Что будет подтверждать сертификат
Согласно постановлению правительства, украинский COVID-сертификат будет подтверждать не только вакцинацию от коронавируса. Сертификат может подтвердить информацию о:
- полном курсе вакцинации от COVID-19;
- тестировании на COVID-19;
- факте выздоровления от COVID-19.
Какую информацию будет содержать сертификат
Украинский COVID-сертификат будет содержать в себе следующую информацию:
- фамилия, имя владельца на украинском языке;
- дата рождения владельца;
- уникальный номер сертификата;
- конечная дата срока действия сертификата.
Каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.
Кроме того, в мобильном приложении "Дия" вместе с этим перечнем информации будет отображаться фотография его владельца из Единого государственного демографического реестра.
Автор: Дмитрий Левицкий