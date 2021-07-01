Украина в июле получит 2 млн доз вакцины Moderna

Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna. Ее передут Соединенные Штаты по глобальному механизму COVAX.﻿ Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

По словам министра, поставка ожидается в июле.

"Мы договорились с США - они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы" , - сказал Ляшко.

Автор: Ульяна Безпалько