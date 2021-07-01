В Киеве горел супермаркет "Сильпо": посетителей эвакуировали

В Киеве горел супермаркет "Сильпо", который находится на бульваре Кольцова в Святошинском районе. Сигнал о пожаре поступил в столичное управление ГСЧС около 19:30. Прибывшие на место спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников магазина, сообщает РБК-Украина.

На место происшествия были отправлены спасатели ближайших подразделений столичного управления ГСЧС. По прибытии пожарные обнаружили горящую пристройку к супермаркету. Существовала угроза распространения огня на все здание магазина.

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Спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников супермаркета. Пожар был локализован в 19:38 на площади 20 квадратных метров, а в 20:07 - полностью потушен.

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На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Автор: Дмитрий Кузнецов