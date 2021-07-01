В Испании введут гигантские штрафы за отказ сдать квартиру геям

Испанский Совет министров дал зелёный свет новому законопроекту, который направлен на защиту представителей ЛГБТ-сообщества. Среди прочих мер в нём содержится норма, которая подразумевает огромные штрафы для владельцев недвижимости, которые сдают её в аренду, но при этом отказывают потенциальным квартиросъёмщикам, если речь идёт о геях, лесбиянках и трансгендерах, сообщает Noticia.

Когда закон вступит в силу, отказать такому жильцу будет непросто. Если суд признает, что причиной отказа стала сексуальная ориентация, это будет квалифицировано как «крайне серьёзное» нарушение прав и повлечет за собой штраф в размере от 10 до 150 тысяч евро.

«Серьёзное» нарушение подразумевается штраф от 2 до 10 тысяч евро. Сюда, например, относятся некорректные высказывания в Интернете, которые причинили моральный вред.

От 200 до 2000 евро придётся заплатить тому, кто осмелится повредить или «осквернить» каким-то образом символику ЛГБТ-сообщества.

Законопроект разрабатывался министром равноправия Ирене Монтеро. Помимо аренды недвижимости, закон также распространяется на поиск работы, продажу билетов на различные мероприятия и т.д.