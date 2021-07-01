Букмекеры обновили котировки на победителя Евро-2020

Букмекерские компании обновили котировки на победу на Евро-2020 после матчей 1/8 финала и в преддверии четвертьфиналов, сообщает УНИАН.

Борьбу за трофей продолжают восемь команд, включая украинскую сборную. Однако "желто-синие", по мнению букмекеров, имеют худшие шансы среди всех команд на победу в турнире.

Связано это, очевидно, с тем, что в 1/4 финала Украине предстоит сыграть против сборной Англии, которая теперь считается главным фаворитом Евро-2020.

Перед 1/8 финала англичане входили в тройку фаворитов, но уступали Франции и Италии. Но после сенсационного вылета французов и с учетом того, что итальянцам предстоит непростая битва с Бельгией, именно англичане рассматриваются, как главный претендент на трофей.

Котировки на победителя Евро-2020