Австрия и Нидерланды открылись для вакцинированных украинцев

С 1 июля Австрия и Нидерланды открыли въезд для граждан Украины без обязательного карантина для тех, кто прошел полный цикл вакцинации от коронавируса или переболел COVID-19, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, с 1 июля въезд из Украины в Австрию возможен для всех целей путешествий. Въезд без регистрации и без карантина возможен в случае предъявления сертификата о вакцинации против COVID-19. При этом последняя вакцина, необходимая для полной иммунизации, должна быть сделана не ранее, чем за 14 дней до въезда, а первая — не позже 270 дней.

Сертификат должен быть на английском или немецком языке с указанием количества сделанных доз и типа вакцины и/или лекарственным подтверждением с наименованием вакцины и количества сделанных доз.

Австрийские власти признают COVID-вакцины Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine от AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Въезд в Австрию с регистрацией и карантином возможен с отрицательным результатом ПЦР-теста, который не старше 72 часов или тест на антигены не старше 48 часов. Необходимо пройти 10-дневный карантин после въезда или предоставить медицинскую или другую официальную справку о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней. Также можно предъявить медицинскую или официальную справку о нейтрализующих антителах, не старше 90 дней.

С 1 июля также возможен въезд в Нидерланды по украинским биометрическим паспортам для всех целей путешествий.

Правила въезда в Нидерланды без карантина с сертификатом вакцинации аналогичны австрийским. Признаны вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

С 1 июля Нидерланды признают сертификат о прививке от COVID-19 в качестве замены сертификата о Covid-тестировании. Сертификат о вакцинации против COVID-19 необходим только при обратной поездки в Нидерланды в случае выезда путешественника из страны с высоким риском заражения COVID-19. Свидетельство о восстановлении после болезни принимается только в том случае, если путешественник получил это удостоверение от компетентных органов здравоохранения из страны ЕС.

Нидерланды принимают сертификаты, выданные в рамках Европейского цифрового сертификата COVID (DCC) и другие сертификаты прививок COVID-19 (выданных компетентными органами третьей страны), включая дату вакцинации и препарат, официальную информацию о туристе и органе, который выдал соответствующую справку. Текст документа должен быть одним из следующих иностранных языков: английском, немецком, французском, португальском, итальянском, испанском.