Ляшко анонсировал комбинирование COVID-вакцин в Украине

В Украине могут начать комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19. Такую рекомендацию Минздраву предоставила Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, сообщает РБК-Украина.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"У нас было заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Завтра на оперативном штабе Минздрава, скорее всего, будут рассмотрены их предложения по поводу взаимозаменяемости мРНК вакцин - Pfizer и Moderna" , - заявил министр.

Напомним, исследование немецких ученых показало высокую эффективность комбинации AstraZeneca и мРНК вакцин против "Дельта"-штамма COVID-19.

Автор: Ульяна Безпалько