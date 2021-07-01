В Швеции впервые за 14 лет застрелили полицейского

В Швеции скончался полицейский при исполнении служебных обязанностей. Это первое в стране убийство правоохранителя за 14 лет, сообщает РБК-Украина.

По информации шведской радиовещательной корпорации Sveriges Radio стрельба началась во время того, как погибший общался с несколькими людьми. Позже мужчина скончался в больнице от полученных ранений.

Пока правоохранители не разглашают подробностей информации относительно мотива стрельбы и подозреваемого лица.

Стоит отметить, что это первое за последние 14 лет убийство полицейского при исполнении служебных обязанностей на территории Швеции.