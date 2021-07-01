Команда Трампа запустила новую соцсеть

Команда 45-го президента США Дональда Трампа 1 июля втихую запустила новую социальную сеть под названием Gettr, сообщает УНИАН.

Приложение должно стать альтернативой соцсетям, которыми владеют крупные технологические компании.

В описании платформы говорится, что ее миссия - « борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей ».

Руководит развитием соцсети бывший представитель Трампа Джейсон Миллер.

По словам человека, знакомого с работой приложения, оно крайне похоже на Twitter. Издание предполагает, что новая соцсеть должна стать той самой платформой, через которую Трамп будет общаться онлайн со сторонниками.