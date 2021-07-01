Евро-2020: часть билетов на матч Украина-Англия аннулировали

УЕФА по предложению Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Италии приняло решение об аннулировании части билетов на матч Чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Англии, который пройдет в Риме, сообщает Деловая столица.

Аннулирована часть билетов, которые приобрели жители Великобритании в период с 28 июня.

В заявлении МВД Италии говорится, что такое решение принято в связи с соблюдением безопасности на фоне пандемии коронавируса и ограничениями, связанными с въездом в страну жителей Великобритании или людей, которые были на территории этого государства.

Все, кто приезжают в Италию из Великобритании, должны пройти пятидневный карантин.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме, начало — в 22.00 (по киевскому времени).