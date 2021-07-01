Миллиардер-афроамериканец потребовал 14 триллионов долларов репараций

Роберт Л. Джонсон (Robert L. Johnson) — первый чернокожий миллиардер Америки и основатель Black Entertainment Television (BET) — призывает федеральное правительство выплатить репарации, что составляет примерно 333 400 долларов на одного чернокожего в США, сообщает Лента.Ру.

По информации Business Insider он призвал законодателей принять законопроект десятилетней давности, который заложит основу для возмещения ущерба в будущем. Джонсон заявил, что для возмещения ущерба потребуется, чтобы вся страна признала «200 лет системного расизма как последствий рабства» и необходимость компенсации джимкроуизма (сис­те­мы ра­си­ст­ских ме­р и тра­ди­ций, на­прав­лен­ных на укрепление сег­ре­га­ции и дис­кри­ми­на­ции чер­но­ко­же­го на­се­ле­ния США). По этой причине чернокожим было отказано в 13-15 триллионах долларов богатства, считает он.

"И поэтому мы, как страна, теперь должны искупить свою вину, заплатив чернокожим людям всех мастей — богатым, бедным и средним — из своего кармана" , — заявил миллиардер.

Он назвал успешных чернокожих людей, таких как Опра Уинфри, Леброн Джеймс, Майкл Джордан и себя, заслуживающими чека ничуть не меньше остальных. Джонсон, которому сейчас 75 лет, заявил, что выплаты в размере 14 триллионов долларов будет достаточно, чтобы закрыть разрыв между уровнем благосостояния черного и белого населения, но он «не до конца оптимистичен».