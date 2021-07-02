США предрекли самый быстрый рост ВВП в современной истории

Международный валютный фонд (МВФ) предсказал США самые высокие темпы роста ВВП в современной истории, сообщает Лента.Ру.

Согласно прогнозу международной организации, американская экономика в текущем году вырастет на 7 процентов, если законодатели США одобрят экономические инициативы президента Джо Байдена.

В то же время еще в мае в МВФ прогнозировали рост на уровне 6,4 процента. Отмечается, что, по оценке специалистов организации, в 2022 году экономика США продолжит восстанавливаться от последствий пандемии и ВВП страны увеличится на 4,9 процента.