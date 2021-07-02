В Украине усилят контроль за обращением с медотходами

Государственная экологическая инспекция и Министерство здравоохранения усилят контроль за обращением с медицинскими отходами для обеспечения эффективного противодействия нарушениям, сообщает Интерфакс-Украина.

"Неполный контроль за цепью обращения с отходами приводит к многочисленным нарушениям и манипуляциям в этой сфере. В частности, Госэкоинспекция часто выявляет случаи незаконного захоронения опасного медицинского мусора в лесополосах, на побережье и территориях ПЗФ" , - сказано в сообщении пресс-службы Госэкоинспекции.

Как пояснил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный, "наибольшей преградой для эффективного контроля в этой сфере является отсутствие официальной и достоверной информации об объеме образованного в медучреждениях мусора. Госэкоинспекция владеет информацией только о количестве транспортируемых и уничтоженных медотходв, однако общее количество сгенерированного в медучреждениях мусора неизвестна".

В частности, во время встречи с заместителем Министерства здравоохранения Украины Игорем Кузиным стороны договорились о сотрудничестве, которое предусматривает: