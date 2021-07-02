В Конгрессе внесли поправку, запрещающую Белому дому снимать санкции с "СП-2"
В Палате представителей США предлагают запретить администрации американского президента снимать санкции под предлогом национального интереса. Именно его использовали для снятия ограничительных мер с российского проекта газопровода "Северный поток-2, сообщает Обозреватель.
С инициативой внесения поправки выступила сопредседатель группы поддержки Украины в нижней палате Конгресса Соединенных Штатов Марси Каптур. передает "Голос Америки" в Twitter.
Внести правку предлагается в бюджетный закон. В сюжете уточняется, что это является чуть ли не единственной возможностью повлиять на Белый дом и препятствовать завершению строительства газопровода.
Также журналисты подчеркивают, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка в вопросе противодействия "Северному потоку-2".
Ранее стало известно, что США и Германия обсуждают возможные компенсации потерь Украины из-за транзита в обход ее территории.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что был неприятно удивлен решением американского лидера Джо Байдена не препятствовать завершению строительства "Северного потока-2".