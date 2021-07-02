Ляшко допустил создание спецоргана для контроля медуслуг
Для контроля качества оказания медицинских услуг клиник, которые получают бюджетное финансирование, может быть создан специальный госорган, сообщает Интерфакс-Украина.
"Стоит вопрос по качеству медуcлуг. Рассматривается вопрос создания госслужбы по качеству медусулг", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко журналистам в четверг вечером.
Ляшко отметил, что Национальная служба здоровья Украины, которая является единым плательщиком и национальным страховщиком, не может выполнять функции по контролю качества медуслуг, в частности, в медицинских вопросах и вопросах назначений.
"У НСЗУ нет полномочий проверять качество медуслуг, потому, что выйдет конфликт интересов. НСЗУ может, проверит, например, наличие задекларированного оборудования, но в вопросах назначения лекарств или ведения пациентов НСЗУ не может проверять", - сказал он.
Ляшко отметил, что в настоящее время вопроса качества оказания медуслуг решаются при помощи клинико-экспертных комиссий, созданные при департаментах здравоохранения, но к работе которых "большое количество замечаний".
"Когда мы говорим о том, что НСЗУ будет и оплачивать, и проверять качество, то может возникнуть конфликт интересов", - сказал он.