Лукашенко разрешил иностранцам безвизовый въезд для COVID-вакцинации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом разрешил гражданам 73 государств с 15 июля без визы приезжать в Беларусь на срок до пяти суток для вакцинации против коронавируса COVID-19. Однако перечня этих стран пока нет, сообщает Страна.ua.

Желающие вакцинироваться должны будут подать заявку. После ее удовлетворения они смогут купить препарат и сделать прививку в медицинских организациях, список которых должно определить Министерство здравоохранения Белоруссии, передает пресс-служба главы государства.

В Белоруссии производится более полумиллиона доз российской вакцины "Спутник V" в месяц. Как считает Лукашенко, этого достаточно, чтобы вакцинировать население страны и даже передавать излишки в Россию.

В Белоруссии зарегистрирована российская вакцина "Спутник Лайт". Также в стране используют китайскую вакцину Vero Cell. Иностранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 в более чем 80 учреждениях здравоохранения Беларуси. Ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины составляет от 130 до 150 рублей (до 1630 грн.).

Списка стран, чьи граждане могут приехать в Беларусь на вакцинацию, пока нет. Иностранцы смогут прилететь в Беларусь на самолете, приехать на поезде или автомобиле для вакцинации.