Японская компания заставила сотрудников платить за удаленную работу

Японский производитель полупроводников Disco заставил сотрудников платить за работу из дома. Таким образом в компании стремятся поддержать тех, кто не боится выйти в офис в разгар пандемии коронавируса, сообщает Лента.Ру.

Как пишет Bloomberg, после введения карантинных ограничений Disco не смогла отправить весь штат на удаленку, поскольку для нормальной работы необходимо чье-то физическое присутствие на производстве. Новый корпоративный подход заключается в том, что те, кто трудится из дома, платят отважившимся поехать в офис.

Внутри фирмы функционирует собственная валюта — «воля». Ею оплачивается буквально все: от офисных столов до разработки продуктов и фабричного производства. Когда совершается продажа, монета просачивается обратно по цепочке поставок. Остатки средств выплачиваются в иенах в конце каждого квартала в качестве бонусов.

Например, в начале пандемии порядка 40 процентов работников вышли в офис и получили значительные бонусы.

«Мы должны были доказать сотрудникам, что ходить на работу нестрашно. Хотя некоторые считали, что это было жестоко, и несколько человек уволились» , — сказал главный исполнительный директор Disco Кадзума Секия.

Подобный подход уже показал результат: компания сообщила о рекордной выручке и прибыли в прошлом финансовом году и может похвастаться одними из самых высоких показателей рентабельности в отрасли. За последние пять лет ее акции выросли более чем втрое.