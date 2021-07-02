Загадочная комета Виртанен оставила облако спирта

Ученые обнаружили, что комета Виртанен (46Р) во время своего пролета около Земли оставила за собой облако из спирта. Пролет космического тела был зафиксирован в декабре 2018 года, сообщает Обозреватель.

Наблюдение было сделано с помощью обсерватории WM Keck на острове Маунакея на Гавайях, США, пишет Рhys.org﻿.

"У кометы Виртанен одно из самых высоких соотношений спирта к альдегиду, измеренное среди всех комет на сегодняшний день. Это сообщает нам информацию о том, как молекулы углерода, кислорода и водорода были распределены в ранней Солнечной системе, где образовалась комета Виртанен" , – рассказал ученый-кометолог из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса Нил Делло Руссо.

Исследователи изучили химический состав кометы, который состоит из:

ацетилен

аммиак

этан

формальдегид

цианистый водород

метанол

вода

Ученые также обнаружили странную особенность кометы. Зачастую они двигаются по орбите ближе к Солнцу, и замороженные частицы в их ядре нагреваются. После они выкипают или сублимируются, переходя прямо из твердого льда в газ, минуя жидкую фазу. Таким образом получаются "хвосты" комет, что состоят из газа и пыли.

"Интересно, что мы обнаружили, что температура, измеренная для водяного газа в комете, не уменьшалась значительно с расстоянием от ядра, что подразумевает механизм нагрева" , – добавила профессор и заведующий кафедрой физики и астрономии в Университет Миссури Эрика Гибб.

Ученые полагают, что этому явлению есть возможных объяснений. Одна из них – химическая реакция, при которой солнечный свет может ионизировать некоторые атомы или молекулы в плотной комете рядом с ядром, высвобождая высокоскоростные электроны. По другой версии от кометы отлетали огромные глыбы льда, сублимировались, высвобождая энергию дальше в комете.

Поясним, что, изучая состав комет, ученые стараются понять строение ранней Солнечной системы. Такие кометы, пролетающие мимо Солнца являются пережитками космического прошлого с ледяными окаменелостями, содержащими исходные минералы, из которых сформировалась Солнечная система.