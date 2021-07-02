Генпрокурор США ввел мораторий на смертную казнь

Генеральным прокурором США Мерриком Гарландом введен мораторий на смертные казни на федеральном уровне, сообщает Интерфакс-Украина.

"Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы всем, кто подпадает под федеральную систему уголовного правосудия, не только предоставлялись права, гарантированные конституцией и законами Соединенных Штатов, но и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно" , - говорится в заявлении Гарланда.

Он добавил: "Это обязательство имеет особую силу в случаях, связанных со смертной казнью".

На слушаниях в Сенате при утверждении его кандидатуры на пост генерального прокурора Гарланд заявил, что у него есть опасения, касающиеся казней невинных людей.